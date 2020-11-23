Путивльские полицейские разыскали заблудившегося пенсионера Об исчезновении жителя райцентра в полицию сообщила его жена.

По ее словам, 81-летний пенсионер после обеда пошел в больницу, но домой не вернулся. На поиски заблудившегося гражданина были ориентированы оперативники и наряды сектора реагирования патрульной полиции города Путивль.

Как стало известно поисковикам, человек страдает расстройствами памяти и ранее уже несколько раз терялся в городе.

Правоохранители, ориентируясь на приметы дедушки, опросили жителей окрестных улиц, и буквально за несколько часов разыскать его и доставили в отделение полиции.

Оказывается, из-за расстройства памяти он действительно потерялся, поэтому вынужден был всю ночь «гулять» по городу в поисках родного дома.

Сейчас пенсионер находится в кругу семьи, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Жена пенсионера поблагодарила полицейским за оперативность в поисках мужа и чуткость в отношении к проблеме ее семьи.