В Сумах спасатели деблокировали пассажира из легковушки, попавшую в ДТП (видео) 30 ноября в 18:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Харьковская в областном центре.

В результате происшествия механические повреждения получили 3 автомобиля, а пассажира одного из них зажало на заднем сиденье.

На место происшествия срочно прибыло отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле.

Спасатели с помощью электроножниц разрезали стойки и освободили из искореженного автомобиля пострадавшего. Мужчину передали работникам экстренной медицинской помощи, которые доставили его в больницу.

Всего в спасательной операции привлекалось 6 человека личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причину аварии выясняют правоохранители.