В Сумах спасатели деблокировали пассажира из легковушки, попавшую в ДТП (видео)

В результате происшествия механические повреждения получили 3 автомобиля, а пассажира одного из них зажало на заднем сиденье.
На место происшествия срочно прибыло отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле.
Спасатели с помощью электроножниц разрезали стойки и освободили из искореженного автомобиля пострадавшего. Мужчину передали работникам экстренной медицинской помощи, которые доставили его в больницу.
Всего в спасательной операции привлекалось 6 человека личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Причину аварии выясняют правоохранители.