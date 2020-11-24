В Ямполе снегом сломало туи

Снегопад, который ночью обрушился на Ямполь, привел к налипанию мокрого снега на деревьях.
В результате несколько туй на центральной площади поселка не выдержали снеговой нагрузки и сломались, пишет Ямпіль.інфо.
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Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд. МСК «Сумчанка» - «Колос», 6:1.
11-16 ноября в Сумах прошел командный чемпионат Украины по художественной гимнастике.
Чемпионат Украины по футболу среди команд второй лиги
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larisadronkina
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