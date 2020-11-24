В Ямполе снегом сломало туи Туи на центральной площади не выдержали натиска мокрого снега.

Снегопад, который ночью обрушился на Ямполь, привел к налипанию мокрого снега на деревьях.

В результате несколько туй на центральной площади поселка не выдержали снеговой нагрузки и сломались, пишет Ямпіль.інфо.