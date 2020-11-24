В Глухове сразу двое детей-сирот из одной семьи получили квартиры от государства Лиза и Александр Андреевы на прошлой неделе стали владельцами комфортных двухкомнатных квартир. Это своеобразная компенсация для брата и сестры, которые выросли без папы и мамы. С 6-8 лет их воспитывали бабушка с дедушкой, потому что родных лишили родительских прав.

Однажды по недосмотру мамы и папы Саша получил тяжелую травму черепа: его ударила лошадь. Родителям тогда было не до детей, к сожалению, их жизнь погубила водка. Бабушка с дедушкой взяли все в свои руки: позади операции, врачи, консультации. Внука вытащили буквально с того света, правда на всю жизнь остались непоправимая травма и инвалидность. Сейчас Саше - 21, он закончил ГАТИ СНАУ и сам пытается зарабатывать себе на жизнь.

Про папу и маму Лиза вспоминает неохотно, избегая болезненной темы. То, чего пришлось натерпеться в детстве, оставило глубокий след в душе девушки. Сейчас ей 19, в этом году уже заканчивает медучилище и планирует поступать в педуниверситет, пишет Неделя.

- У меня лучшие бабушка с дедушкой. Они опекают и оберегают нас всю жизнь. Помню, как держали за руку, когда шла в первый класс, водили в музыкальную, Духовно-просветительский центр и на различные кружки. У нас с братом более 80 дипломов и грамот, потому что много выступали, изготавливали различные поделки руками, картины из пресного теста. Постоянно участвовали в конкурсах и даже ездили на всеукраинские фестивали. Бабушка помогала с химией, потому что всю жизнь преподавала этот предмет. Лучше нее не мог объяснить никто. Дедушка, офицер в отставке, - это мой эталон мужества и надежности. Все вопросы по математике задавала ему, - вспоминает Лиза.

Бабушка Алла рассказывает, что поставили детей в очередь на квартиры еще 2010. Ежегодно приходилось собирать кучу документов, но все делали как нужно.

- Сначала мы и не надеялись, потому что сироты у нас, к сожалению, никогда не получали жилье. Лишь последние два года, когда другим начали покупать квартиры, в сердце появилась надежда. В этом году Саша был уже первым, а Лиза - второй на очереди. Просто молились. И с той минуты, когда нас известили, что можем выбирать квартиру, сердце колотилось, по ночам не могла сомкнуть глаз. Хоть бы не сорвалось, хоть бы успеть все сделать, - делится Алла.

Теперь внук будет жить напротив бабушки с дедушкой. У него прекрасная двухкомнатная квартира, на которую государство выделило 16 тыс. долларов. Лиза уже даже успела переехать в своё жильё, которое расположено в районе лицея-интерната. Девушке от прежних хозяев осталась в наследство мебель. Еще планирует обновить обои, сделать маленький косметический ремонт. К своим родным наведывается часто. Бабушка с дедушкой очень волнуются и грустят по своим внукам.

- Для нас они всегда будут маленькими. Сейчас остались в квартире уже вдвоем. А так всю жизнь наш дом был наполнен детским смехом: воспитали своих троих детей, а затем еще двух внуков. Поэтому и радостно, и тревожно, потому что думаем, как они там сами будут строить свою жизнь, - объясняет дедушка.

Напомним, в этом году 17 сирот из Глуховщины получили средства от государства на приобретение своего жилья.