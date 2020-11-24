Навчальний проєкт направлений на розширення діалогу між представниками влади, академічної спільноти та громадськості на тему екології та змін клімату, які ми відчуваємо з кожним роком сильніше. Захід організовано за сприяння ЄС в рамках реалізації проєкту Erasmus+ JeanMonnetChair «EUClimateLeadership» 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.

З огляду на вимоги безпеки, навчальні лекторії та практичні заняття відбуватимуться в онлайн-режимі з використанням платформи ZOOM

До участі в Зимовій академії запрошуються державні службовці, представники громадських організацій, представники сфери бізнесу та виробництва, викладачі ЗВО, вчителі шкіл та інші зацікавлені групи.

У ході навчання учасники зможуть поспілкуватися з представниками Світового банку, Міністерства охорони довкілля, ПРООН в Україні, громадських організацій та фондів, що опікуються проблемами захисту довкілля. За результатами навчання учасники напрацюють групові проєкти щодо протидії кліматичним змінам.

Учасники, які успішно пройдуть навчання отримають відповідний сертифікат про підвищення кваліфікації (1 кредит ЄКТС). А головне зможуть зробити вагомий вклад у розвиток екологічної культури українців.

Участь в роботі Академії безкоштовна, однак, кількість місць обмежена. Організатори відбиратимуть учасників за анкетами. Подати заявку на участь можна до 10 грудня 2020 року. При цьому організатори залишають за собою право не пояснювати причин відмови в участі.