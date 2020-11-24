Бывшего нацгвардейца подозревают в смертельном избиении жителя Шостки ГБР вручило подозрение бывшему военнослужащему одной из частей Национальной гвардии, которая дислоцируется в Сумской области, в смертельном избиение жителя Шостки

Ночью 18 апреля текущего года в Шостке военнослужащий, во время внезапно возникшего конфликта, смертельно травмировал гражданина. В частности, 23-летний нацгвардеец, имея специальные тактические перчатки с пластиковыми вставками, нанес один удар кулаком в левую теменную область головы мужчине. В результате удара пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в районную больницу. Впоследствии мужчину перевели в столичное медучреждение, позже пострадавший умер.

Согласно выводам экспертизы, смерть наступила от черепно-мозговой травмы с переломом свода и основания черепа, а также кровоизлияния в ткани головного мозга.+

Бывшему военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК, сообщает пресс-служба ГБР.