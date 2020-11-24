На Сумщине займутся энергонезависимостью больниц Все «ковидные» больницы на 100% должны обеспечиваться бесперебойным электроснабжением.

Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома во время инспектирования Сумского областного медицинского клинического центра инфекционных болезней и дерматологии им. З.Красовицкого.

Директор заведения Юрий Будников и начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко рассказали о том, что заведение обеспечено всем необходимым для лечения больных COVID-19. Лекарство есть в полном объеме, резерв медикаментов рассчитан на два месяца. Заведение полностью обеспечено кислородом, подведены кислородные сети, в наличии кислородные концентраторы.

Также говорили о энергетические мощности центра и других «ковидных» больниц области.

«Необходимо сделать все возможное и невозможное, чтобы на Сумщине не возникла ситуация, которая произошла в одной из больниц Львовщины, когда из-за прекращения электроснабжения погибли пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ, - отметил Василий Хома. - Поэтому в ближайшее время мы проведем совещание с АО «Сумыоблэнерго» по увеличению мощности электроснабжения больницам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, и ограждения их от отключения электроснабжения».

Также чиновник поручил руководству заведения проконтролировать, чтобы кислородные сети были приспособлены к снижению температуры воздуха и пациенты имели возможность получать кислород при любых погодных условиях.