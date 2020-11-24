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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:021721

На Сумщине подвели климатические итоги ноября

Погода ноября формировалась преимущественно под влиянием циклонов и их атмосферных фронтов.

Наблюдалась теплее обычной, с осадками в виде дождя и мокрого снега погода. В последний день месяца в северной половине области образовался снежный покров.

10 ноября состоялся переход средней суточной температуры воздуха через 5 °С в сторону снижения, знаменующий окончание вегетации, - на две недели позже обычного срока.

Средняя месячная температура воздуха составляла 2-3 °С тепла, что на 2 °С выше нормы. Максимальная температура воздуха в первой декаде повышалась до 11-14 °С тепла. Минимальная температура воздуха и поверхности почвы во второй декаде месяца снижалась до 4-7 °С мороза.

Осадков за месяц выпало на большей территории области 36-58 мм, что составляет 70-110% от месячной нормы, на севере области 79-87мм или 160-190% месячной нормы.

Во второй декаде и в конце месяца местами устанавливался снежный покров высотой до 1-3 см.

Ветер преобладал умеренный.

Общество

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larisadronkina
larisadronkina
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