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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40322

В Тростянецкой больнице развернут дополнительные койки для лечения больных COVID-19

В травматологическом отделении Тростянецкой городской больницы временно будут развернуты дополнительные места для лечения больных COVID-19.

Как сообщил руководитель КУ «Тростянецкая городская больница» Анатолий Плахтиря, сейчас для лечения больных с подозрением на коронавирус и с установленным диагнозом COVID-19 в инфекционном и реанимационном отделениях развернуто 35 коек. Все они обеспечены подачей кислорода (28 имеют централизованную подачу, и 7 - с использованием кислородных концентраторов). На сегодня в больнице используется 80 баллонов кислорода, доставляемых из Ахтырки и Харькова. Помощь больным оказывают 4 бригады медработников, в состав которых входят терапевты, инфекционисты, реаниматологи и медицинские сестры.

«На сегодня в инфекционном отделении лечится 24 человека, из них 15 больных коронавирусом. В подавляющем большинстве это жители Тростянца и Тростянецкого района (двое больных - из Великой Писаревки)», - рассказал Анатолий Плахтиря.

Справка

С начала пандемии в Тростянецкой городской больнице пролечено более 270 пациентов с подозрением на коронавирус и около 170 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная болезнь».

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