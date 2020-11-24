У Сумах із молоддю провели профілактичну бесіду на тему ВІЛ/СНІДу Напередодні всесвітнього дня боротьби та профілактики ВІЛ/СНІД фахівці «Клініки, дружньої до молоді» провели бесіду з сумською молоддю.

«Всесвітній день боротьби зі СНІДом – це важлива нагода для підняття поінформованості молоді, широких верств населення про проблеми ВІЛ/СНІДу, проблеми людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, звільнення від наркотичної та алкогольної залежності», – зазначила психолог «Клініки дружньої до молоді» Таїсія ЛУЦЬКОВСЬКА.

Вона нагадала молоді про те, як передається ВІЛ, що робити для зниження ризику інфікування, як живуть люди з цим вірусом і куди звертатися за консультацією з питань ВІЛ/СНІД.

Зауважимо, зустріч пройшла під девізом «ВІЛ через дружбу НЕ передається!».

Сумчанин, що живе з ВІЛ, допоміг молоді розібратися в багатьох складних питаннях антиретровірусної терапії, проговорив ризики ін’єкційного вживання наркотиків.

Учасники зустрічі мали можливість пройти тестування на ВІЛ, гепатит В, С, сифіліс і отримати результат через 15 хвилин.

Як зазначають організатори акції, – вони прагнули донести до молоді важливість даної проблеми, необхідність тестування на ВІЛ/СНІД та способи захисту.