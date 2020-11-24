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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17127

У Сумах поліцейські долучилися до проведення виставки «Річ у тім»

Працівники Сумського відділу поліції, управління превентивної діяльності ГУНП та Управління поліції охорони в Сумській області поставили за мету донести відвідувачам виставки, що будь-яке насилля є порушенням прав людини і кожен громадянин в силах допомогти собі та оточуючим.

Сьогодні, в честь міжнародної акції «16 днів проти насильства», відкрилася інсталяція-виставка "Річ у тім…".
"Річ у тім..." вкотре привертає увагу до такого жахливого явища як насильство. Ця проблема часто залишається за зачиненими дверима. Її замовчують. Від неї відводять очі і не помічають.
«На виставці представлено 10 невеликих речей, які зловмисники використали в якості знарядь злочину і за допомогою них спричинили біль та каліцтва своїм близьким людям, - коментує Дмитро Бондаренко, заступник начальника відділу превенції Сумського ВП. - Чому така дивна назва «Річ у тім»? Та тому що дуже часто потерпілі від насилля в родинах, від своїх близьких, дорослих дітей, тощо, просто не звертаються до поліції з повідомленнями про насилля застосованого щодо них.»
Річ у тім, що не всі постраждалі повідомляють про домашнє насильство і кожного дня переживають свій власний жах.
Річ у тім, що знаряддям домашнього насильства може стати що завгодно.
Річ у тім, що страждати від домашнього насильства можуть ті, кого ти знаєш.
Річ у тім, що запобігти домашньому насильству можна – потрібно просто звернутися за допомогою.
Річ у тім, що більше 150 000 звернень, пов’язаних із домашнім насильством, надходить до української поліції щороку.
З цим всім треба боротися, цього ні в якому разі не можна замовчувати і чим більше людей це зрозуміє, не буде «ховатися» і мовчати, тим менше буде покалічених людських життів.
Відділ комунікації поліції Сумської області

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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