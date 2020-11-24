У Сумах поліцейські долучилися до проведення виставки «Річ у тім» Працівники Сумського відділу поліції, управління превентивної діяльності ГУНП та Управління поліції охорони в Сумській області поставили за мету донести відвідувачам виставки, що будь-яке насилля є порушенням прав людини і кожен громадянин в силах допомогти собі та оточуючим.

Сьогодні, в честь міжнародної акції «16 днів проти насильства», відкрилася інсталяція-виставка "Річ у тім…".

"Річ у тім..." вкотре привертає увагу до такого жахливого явища як насильство. Ця проблема часто залишається за зачиненими дверима. Її замовчують. Від неї відводять очі і не помічають.

«На виставці представлено 10 невеликих речей, які зловмисники використали в якості знарядь злочину і за допомогою них спричинили біль та каліцтва своїм близьким людям, - коментує Дмитро Бондаренко, заступник начальника відділу превенції Сумського ВП. - Чому така дивна назва «Річ у тім»? Та тому що дуже часто потерпілі від насилля в родинах, від своїх близьких, дорослих дітей, тощо, просто не звертаються до поліції з повідомленнями про насилля застосованого щодо них.»

Річ у тім, що не всі постраждалі повідомляють про домашнє насильство і кожного дня переживають свій власний жах.

Річ у тім, що знаряддям домашнього насильства може стати що завгодно.

Річ у тім, що страждати від домашнього насильства можуть ті, кого ти знаєш.

Річ у тім, що запобігти домашньому насильству можна – потрібно просто звернутися за допомогою.

Річ у тім, що більше 150 000 звернень, пов’язаних із домашнім насильством, надходить до української поліції щороку.

З цим всім треба боротися, цього ні в якому разі не можна замовчувати і чим більше людей це зрозуміє, не буде «ховатися» і мовчати, тим менше буде покалічених людських життів.

Відділ комунікації поліції Сумської області