Сумчане требуют запретить повышать тарифы в маршрутках

«Запретить увеличивать тариф на проезд в общественном транспорте до того момента пока не будут выполнены следующие условия:
- повысить сервис - установить правила вежливого поведения персонала;
- проверить должным образом техническое состояние всех транспортные всех средств и довести их до соответствующего;
- обеспечить движение транспортных средств по маршруту с 6.00 до 22.30;
- обеспечение на все транспортные средства GPS-трекинг.
Создать соответствующую рабочую группу с привлечением общественности и органов местного самоуправления для проверки и контроля всех выше указанных условий», - пишет автор петиции Просяник Андрей Михайлович.
подписать петицию можно здесь.
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