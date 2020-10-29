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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06673

Сумчане требуют запретить повышать тарифы в маршрутках

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Запретить увеличение тарифа».

«Запретить увеличивать тариф на проезд в общественном транспорте до того момента пока не будут выполнены следующие условия:

- повысить сервис - установить правила вежливого поведения персонала;

- проверить должным образом техническое состояние всех транспортные всех средств и довести их до соответствующего;

- обеспечить движение транспортных средств по маршруту с 6.00 до 22.30;

- обеспечение на все транспортные средства GPS-трекинг.

Создать соответствующую рабочую группу с привлечением общественности и органов местного самоуправления для проверки и контроля всех выше указанных условий», - пишет автор петиции Просяник Андрей Михайлович.

подписать петицию можно здесь.

Общество Петиция Повышение тарифов Подорожание проезда

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