Суд о гибели младенца в лифте в Сумах: слушали пострадавших «Не должным образом выполнял свои обязанности», - об этом заявила в суде одна из потерпевших по делу гибели младенца в лифте, говоря об одном из обвиняемых Александре Журбе.

Это история января 2019-го года, когда в сумской многоэтажке лифт насмерть зажал двухмесячного ребенка. 30 ноября в Ковпаковском суде продолжили слушать пострадавших.

Адвокат тогдашнего заммэра Сум, а ныне директора департамента инфраструктуры А.Журбы Роман Афанасьев спросил у бабушки погибшего младенца Маргариты Чернышевой, которая в деле является потерпевшей, что именно, по ее мнению, нарушил Журба. Она ответила, что он «был главой постоянно действующей комиссии по лифтам, поэтому должен был контролировать, и значит, не должным образом выполнял свои обязанности».

После заседания ни один из обвиняемых говорить с журналистами не стали.

Ранее Александр Журба на суде заявлял, что не считает себя виновным, поскольку, по полномочиям, не контролировал работу департамента инфраструктуры, а организовывал ее.

По материалам следствия, к гибели ребенка привел самопроизвольное движение кабины лифта, которое стало возможным, потому что там установили перемычку. За несколько месяцев до того как лифт зажал младенца, его капитально ремонтировали, поэтому сейчас идет еще одно следствие - по делу о законности расходования средств, пишет Суспільне.