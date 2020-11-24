Патрульные показали, как задержали сумчанина, который похитил свою бывшую девушку 29 ноября в Сумах мужчина похитил девушку. Подробности истории сообщили в патрульной полиции.

Патрульным поступило сообщение, что на улице Роменской неизвестный мужчина силой усадил женщину в машину и уехал в неизвестном направлении. Женщина была без верхней одежды и разутая. Она кричала, плакала и звала на помощь. Также очевидец события сообщила цвет транспортного средства и несколько символов государственного номерного знака.

Через полчаса, отрабатывая территорию гаражного кооператива по улице Героев Крут, стражи порядка обнаружили автомобиль Nissan Qashqai, похожий по ориентировке. Водитель, увидев служебное транспортное средство, резко изменил направление движения, в нескольких сотнях метров остановился и вышел из машины. Мужчину инспекторы сразу же остановили. В машине патрульные обнаружили 29-летнюю женщину, которая подтвердила, что именно этот гражданин силой посадил ее в автомобиль и привез сюда.

Во время общения с 32-летним мужчиной, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Но тот категорически отказался от прохождения освидетельствования как на месте остановки, так и в учреждении здравоохранения. Проверив личность водителя, патрульные выяснили, что в течение года мужчина неоднократно управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, за что был лишен права управления на 10 лет.

Патрульные полицейские составили на мужчину два административных материалы: по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и ч. 3 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП.

На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Сейчас следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.