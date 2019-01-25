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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах во время недели тестирования обнаружили человека с ВИЧ, который не знала о своем статусе

У одного человека обнаружили вирус иммунодефицита во время Европейской недели тестирования.

Человек не знал, что является носителем ВИЧ. Его направили на дополнительное обследование. Всего же за период с 20 по 27 ноября экспресс-методом протестовали около 200 сумчан, пишет Суспільне.

Такую акцию организовали областной центр социально опасных заболеваний и «Клуб «Шанс». Среди этих людей обнаружили и два случая гепатита С. Об итогах обследования рассказали во Всемирный День борьбы со СПИДом.

«Это очень плохой показатель для нашего населения, так как при таком небольшом количестве обследованных - до 200 - мы все равно обнаружили людей, которые не знали о своем диагнозе, и которые были направлены в профильные заведения для дальнейшего уточнения этого диагноза», - сказал директор областного медцентра социально опасных заболеваний Тарас Злыденный.

Главной проблемой считает директор ОО Клуб «Шанс» Андрей Букин, что в Сумской области «большая недовыявленность ВИЧ-инфицированных». «Из необходимых 5% населения мы делаем тестирования 1,5%», - сказал Букин.

Воздухом этот вирус не летает и не передается в быту через посуду также, объясняет врач-инфекционистка Лариса Панасенко. «Единственное - у каждого должна быть своя зубная щетка, свой станок для бритья. Обращаю внимание, если где-то накололись - надо получить консультацию и при необходимости получить профилактику», - говорит врач.

Такая профилактика назначается сроком на 28 дней. Запас препаратов для этого предусмотрен в центре социально опасных заболеваний. Там же можно и бесплатно обследоваться на ВИЧ.

Другой путь - обратиться с такой просьбой к своему семейному врачу. Сейчас в области антиретровирусную терапию (это лекарства, необходимые больным ВИЧ) получают более 1200 больных - на базе центра социально опасных заболеваний и в районных Сумщины.

Общество ВИЧ

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