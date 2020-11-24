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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:32361

Підприємці із Сумщини мітингували під стінами парламенту

Сумські підприємці долучилися до всеукраїнської акції протесту проти введення касових апаратів для малого бізнесу, так званих реєстраторів розрахункових операцій або РРО. Вони 1-го грудня мітингували під стінами парламенту.

Відео у Facebook виклав учасник сьогоднішньої акції, підприємець ІІ групи спрощеного оподаткування з міста Білопілля Богдан Калініченко, пише Суспільне.

"Я відстоюю своє право для того, щоб не було РРО, оскільки це є кабала для підприємців. Підприємці не впевнені в системі щоденних звітів. Якщо я подаю звіт, я не впевнений, що він сьогодні дійде, а якщо загальмує система – штраф мені. Для прикладу, якщо заплатити податки, з державного банку гроші йдуть три дні до рахунку. Не готова, як мінімум, база для того, щоб вводити РРО. Готовий назвати, як мінімум, 5 сіл Білопільського району, в яких взагалі немає зв’язку. Тобто, вони не зможуть банально подавати, за технічними можливостями, звіти, оскільки у них просто немає інтернету", - переконаний Богдан Калініченко.

Підприємці із Сумщини мітингували під стінами парламентуFacebook: Богдан Калініченко

В той час, коли підприємці стояли під стінами Верховної Ради, близько 14 години депутати більшістю голосів ухвалили закон про відтермінування обов’язкового використання ФОПами касових апаратів до 1 січня 2022 року. Цю новину підприємці зустріли вигуками "Ганьба!".

Чому новоприйнятий закон не задовольняє підприємців, розповів Богдан Калініченко. "Це абсолютно іде маніпуляція. Якщо станеться так, що будуть перевибори у Верховну Раду, більшість політиків будуть маніпулювати підприємцями, обіцяючи, що вони будуть відміняти або не відміняти. Тобто, ФОПів не почули, ФОПам відстрочили РРО", - говорить підприємець.

27-го листопада нардеп від Сумщини Микола Задорожній говорив про підтримуваний ним інший законопроект, який звільняв сільських підприємців від використання касових апаратів.

"В сільській місцевості магазини до 60 м² торгової площі звільнялись від РРО. Чому ця цифра взята, це статистика середня. Є магазини трохи більші, але загалом ця торгова площа в магазинах, її достатньо щоб ті магазини, де продукти харчування, промислову групу товарів надають в сільській місцевості могли б використовувати, тому що, за великим рахунком, там бухгалтерія ведеться в зошиті і, дійсно, важко там людям, плюс – відсутність інтернету", - сказав народний депутат.

За інформацією сайту Верховної Ради, 1-го грудня Микола Задорожній утримався під час голосування за прийнятий закон.

 
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