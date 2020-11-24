Сумские футболистки продолжат борьбу за путевку на ЕВРО-2020 Женская сборная Украины по футболу победила Черногорию и продолжит борьбу за путевку в финальный турнир ЕВРО-2022.

В заключительном поединке группового раунда квалификации Евро-2022 женская сборная Украины с воспитанницей сумского футбола Екатериной Самсон в воротах и ахтырчанкой Яной Калининой на поле одержала важнейшую победу над командой Черногории.

Победы над Ирландией 1:0 и Грецией 4:0 позволили сине-желтым претендовать на второе место в группе. Для продолжения борьбы за выход на Евро-2022 украинкам в последнем матче группового турнира надо было обыгрывать черногорок и надеяться, что ирландки не одолеют немок. В случае ничьей в Киеве нас устраивала только поражение конкуренток.

Матч с балканками подопечные Натальи Зинченко проводили на «Оболонь-Арене», газон которого перед началом игры покрыла снежная одеяло, что существенно повлияло на качество футбола.

Команды довольно быстро обменялись голами. На 5-й минуте Басанская реализовала пенальти, заработанный Панцулая, однако вскоре Джокович после передачи с правого фланга сравняла счет.

Далее инициативой поочередно владели обе команды, однако острее атаковали украинки. На 17-й минуте после контратаки прошел навес в штрафную, однако после удара Химич мяч с линии ворот выбил соперница. Вскоре неплохо, рядом со стойкой, пробила Кунина, позже Андрущак по подбору попала выше ворот. Соперницы ответили ударом Куч, с которым справилась сумчанка Екатерина Самсон.

В начале второго тайма Божич облегчила задачу для украинок, получив вторую желтую карточку. В численном большинстве хозяйки прижали черногорок к их владений. Сине-желтые нанесли несколько опасных ударов мимо ворот, а на 74-й минуте наконец вышли вперед: Кунина замкнула подачу Овдийчук с левого фланга.

Позже Козлова имела неплохой момент, но балканок спасла вратарь. В итоге украинки удержали преимущество и получили важные три очка. Учитывая поражение ирландок в параллельной игре, наша команда поднялась на второе место в группе и продолжит борьбу в плей-офф отбора Евро-2022, матчи которого запланировано на апрель 2021 года.

ЧЕ-2022 среди женских сборных. Отборочный турнир. Группа I

Украина - Черногория - 2:1 (1:1)

Голы: Басанская (5, с пенальти), Кунина (74) - Джокович (6).

Украина: Самсон, Филенко, Кравець, Шматко, Басанская (Петрик, 46), Андрущак (к) (Овдийчук, 46), Химич, Кунина (Гирин, 90+3), Козлова (Кравчук, 83), Андрухив (Калинина, 62), Панцулая.

Черногория: Чабаркапа, Попович, Булатович (к), Божич, Джукич, Джокович (Радунович, 89), Вуядинович (Мараш, 55), Карличич, Куч (Бечичи, 80), Дешичи, Тошкович.

Предупреждены: Басанская (12), Панцулая (63), Петрик (90 + 5) - Попович (4), Джукич (22), Божич (41), Куч (44), Джокович (82), Мараш (87).

На 49-й минуте удалена Божич (Ч).