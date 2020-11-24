В Глухове по дороге домой ребенка покусала собака

Осторожность глуховчан не безосновательна. И тому явное подтверждение произошедший сегодня случай проявления агрессии со стороны “друга меньшего”:
“Вот так сегодня моего ребенка покусала собака по дороге домой возле строительного магазина на Гоголя! Спасибо огромное дяде, который ехал на фуре, остановился и отогнал собаку!! Если бы не куртка и джинсы, она бы его разорвала! Кому жаловаться? Кому писать?
“, – сетует глуховчанка Любов Васютенко
В комментариях к обнародованной на просторах сети записи женщина говорит, что пес был бродячим. На вопрос о возможном бешенстве у собаки, она ответила, что защитой от плачевных последствий ребенку послужила одежда.
Проблема стара как мир – замкнутый круг в извечной борьбе противников – гуманистов – властей. Как показывает практика, низкая эффективность борьбы с отловом животных для последующей стерилизации повлечет за собой последствия в виде образования «подпольного» движения догхантеров, которые не считают отстрел и травлю бесхозных псов проявлением средневековой жестокости, ппишет Глухів.інфо
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