В Глухове по дороге домой ребенка покусала собака В жилых кварталах Глухова стаи беспризорных собак многие горожане не воспринимают в штыки, однако стараются избегать контакта с ними.

Осторожность глуховчан не безосновательна. И тому явное подтверждение произошедший сегодня случай проявления агрессии со стороны “друга меньшего”:

“Вот так сегодня моего ребенка покусала собака по дороге домой возле строительного магазина на Гоголя! Спасибо огромное дяде, который ехал на фуре, остановился и отогнал собаку!! Если бы не куртка и джинсы, она бы его разорвала! Кому жаловаться? Кому писать?“, – сетует глуховчанка Любов Васютенко

В комментариях к обнародованной на просторах сети записи женщина говорит, что пес был бродячим. На вопрос о возможном бешенстве у собаки, она ответила, что защитой от плачевных последствий ребенку послужила одежда.