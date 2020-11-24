Депутаты Глуховского горсовета утвердили кандидатуры заместителей мэра 1 декабря прошло первая сессия нового состава Глуховского горсовета.

Одним из главных вопросов на сессии горсовета стало утверждение заместителей мера, управляющего делами и утверждение персонального состава исполнительного комитета Глуховского городского совета.

В частности, городские парламентарии утвердили первого заместителя городского головы. Кандидатуру Алексея Ткаченко поддержали 25 депутатов, двое воздержались.

Что касается, заместителей городского головы, то они не изменились с предыдущей каденции: должности замов остались за Марианной Васильевой и Валерием Галустяном. Их кандидатуры были единогласно поддержаны всем депутатским корпусом. Управляющей делами исполкома горсовета назначили Ларису Громак.

Перед голосованием все кандидаты на депутатской комиссии рассказали о себе и планах на дальнейшую работу.

Еще одним важным решением, которое рассмотрели сегодня депутаты, было образование трех специальных комиссий и избрание их председателей.

Так, комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития города возглавит Анатолий Литвиненко. Комиссией по вопросам землепользования, природных ресурсов, экологии, ЖКХ, благоустройства, строительства и архитектуры будет руководить Зиновий Коцюба. Вопросами образования, культуры, охраны здоровья, физического воспитания и спорта, социальной политики, законности правопорядка займется комиссия под председательством Ирины Терещенко, пишет Глухів.інфо.