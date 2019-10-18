Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:14787

Мэр Сум задумал взять в замы двух экс-регионалов

Об этом предупреждает депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.

«Завтра (уже сегодня – Ред.)мэр от «Батькивщины» представляет исполком.

«Батькивщина» меняет союзников. Вместо представителей партии «Свободы» и «Самопомич» членами исполкома станут люди от ОПЗЖ. «Слугам» достанется секретарь и один заместитель.

Сторонникам Путина мэр предложит двух заместителей.

Поэтому увидим, как мэр украинского города Сумы вводит во власть агентов Кремля.

Призываю депутатов не голосовать за представителей ОПЗЖ в исполкоме Сумского городского совета. Избиратели Вам этого не смогут простить!

Стоп реванша регионалов!», - написал он в Фейсбуке.

Политика Исполком ОПЗЖ Экс-регионалы

По тематике

В Сумах депутаты изменили количественный и персональный состав исполкома
22.07.2020 13:50

В Сумах депутаты изменили количественный и персональный состав исполкома

Депутаты городского совета проголосовали за изменение количественного и персонального состава исполнительного комитета....

16.03.2020 17:24

Завтра в Сумах пройдет виртуальный исполком

17 марта состоится заседание исполнительного комитета, которое пройдет в режиме видеоконференции....

13.11.2019 15:50

Сумской горсовет снова не смог перекроить состав исполкома

Сегодня, 13 ноября, на сессии Сумского горсовета голосовали проект решения о персональном составе исполнительного комитета....

В заседании исполкома принимает участие уволенная заммэра Сум
12.11.2019 11:42

В заседании исполкома принимает участие уволенная заммэра Сум

Сегодня, 12 ноября, проходит заседание исполнительного комитета Сумского городского совета....

18.10.2019 10:05

Сумской исполком купил новостной сайт?

Исполком Сумского горсовета купил доменное имя sumy.city....

Новости

На Сумщине 29627 случаев заболевания COVID-19: подробности 1
Вчера 08:53
На Сумщине 727 новых случаев заболевания COVID-19: 12 летальных
Сегодня 08:30
Мэр Сум задумал взять в замы двух экс-регионалов
Сегодня 08:14
Депутаты Глуховского горсовета утвердили кандидатуры заместителей мэра
Сегодня 08:10
В Сумах камера наблюдения засняла вора (видео)
Сегодня 08:01
Чемпионат Украины по индорхоккею в Сумах покажут онлайн 1
Вчера 22:40
В Глухове по дороге домой ребенка покусала собака 1
Вчера 22:29
Сумские футболистки продолжат борьбу за путевку на ЕВРО-2020 1
Вчера 21:54
Сумчани втратили на сході України ще одного земляка 1
Вчера 20:13
Підприємці із Сумщини мітингували під стінами парламенту 1
Вчера 18:32
В Сумах во время недели тестирования обнаружили человека с ВИЧ, который не знала о своем статусе 1
Вчера 18:29
На Сумщине упавшее от непогоды дерево перекрыло дорогу 1
Вчера 18:24
view counter

Статьи

Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи
Вчера 13:52
Стекловолоконная сетка «Latymer» под штукатурку фасадов – гордость украинского производителя: европейское качество по отечественным ценам!
Вчера 10:28
Собственные пенсионные счета. Когда Украина перейдет на накопительную систему?
30.11.2020 13:45
Минимальная пенсия, пособия, алименты: что изменится с 1 декабря для сумчан
30.11.2020 11:14
57 тисяч записів про смерть: сумський історик розповів про оцифрований архів 1932-33 років
28.11.2020 10:01
Первинна допомога при симптомах COVID-19: алгоритм дій, якщо немає декларації з лікарем
26.11.2020 17:36
Інформація для сумчан: роботодавець вимагає від працівника результат ПЛР-тесту – чи це законно?
25.11.2020 16:32
«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине
25.11.2020 13:45
Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят. Когда и кого коснутся изменения
25.11.2020 11:47
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
25.11.2020 11:08
Всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 нюансів проходження випробування
25.11.2020 10:26
Які громади Сумщини є фінансово найсильнішими?
24.11.2020 13:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.