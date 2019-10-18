Мэр Сум задумал взять в замы двух экс-регионалов

«Завтра (уже сегодня – Ред.)мэр от «Батькивщины» представляет исполком.
«Батькивщина» меняет союзников. Вместо представителей партии «Свободы» и «Самопомич» членами исполкома станут люди от ОПЗЖ. «Слугам» достанется секретарь и один заместитель.
Сторонникам Путина мэр предложит двух заместителей.
Поэтому увидим, как мэр украинского города Сумы вводит во власть агентов Кремля.
Призываю депутатов не голосовать за представителей ОПЗЖ в исполкоме Сумского городского совета. Избиратели Вам этого не смогут простить!
Стоп реванша регионалов!», - написал он в Фейсбуке.
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