В Сумах открылась секция спортивного дартса

Тренировки проводятся по адресу: ул. Нижнесыроватская, 62.
Вторник, четверг - 17:30-19:00.
Все подробности по телефону 095 222 51 44.
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