В Сумах открылась секция спортивного дартса Обособленное подразделение общественной организации «Всеукраинская федерация дартса» в Сумской области приглашает всех желающих в возрасте от 14 лет на занятия увлекательным видом спорта – дартс.

Тренировки проводятся по адресу: ул. Нижнесыроватская, 62. Вторник, четверг - 17:30-19:00. Все подробности по телефону 095 222 51 44.