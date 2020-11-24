"Я маю право на життя": сумська художниця з ДЦП запустила флешмоб проти "віртуального доходу"

Суть флешмобу – привернути увагу до скасування соціальної допомоги сім'ям, де є діти з ДЦП, пише Суспільне.
Про Дашу піклується мама, яка цілодобово має бути поряд. Тому на роботу влаштуватися не може. Віднедавна соціальну допомогу, яку отримувала матір дівчини, скасували. І тепер виплата від держави складає – 32 гривні. Все тому, що після постанови Кабінету міністрів України, родина отримує "віртуальну зарплату". Фактично це уявні кошти, яких не бачить родина, а 32 грн – це той відсоток, який зараховується на картку.
Даша отримує пенсію – 3,5 тисячі гривень. Але, за словами її матері, цих грошей не вистачає.