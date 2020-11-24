Сумчан запрошують долучитись до 1-го Німецько-Українського енергетичного дня

Захід проводиться за спільної ініціативи Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (BMWi) та Міністерства енергетики України (Міненерго). Він організований Німецьким енергетичним агентством (dena) за участю Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і Німецько-Української промислово-торговельної палати (AHK Ukraine).

До участі в заході залучаються представники політики, бізнесу, експертного середовища та громадськості обох країн з метою обміну досвідом та поглиблення двостороннього співробітництва у сфері енергетики. 1-й Німецько-Український енергетичний день стане першим публічним заходом, де будуть представлені основні напрямки майбутньої співпраці відповідно до підписаної Спільної заяви про започаткування Німецько-Українського енергетичного партнерства, а також обговорені актуальні питання в енергетичній сфері за участі широкої громадськості обох країн.

У ході дводенного заходу будуть представлені тематичні панелі:

справедлива трансформація українських вугільних регіонів-від регіональних пілотних проєктів до сталих структурних змін (модератор: Джордж КРІСТОДОРЕСКУ, координатор кластеру «Енергетика та клімат», GIZ);

воднева економіка – розробка політики та рамкових умов для експорту та внутрішнього ринку (модератор – Кіліан КРОНЕ, керівник групи Міжнародна співпраця у сфері водню і синтетичного палива, dena);

Україна та Європейська зелена угода –підвищення конкурентоздатності завдяки енергоефективності (модератор: Джордж Крістодореску, координатор кластеру «Енергетика та клімат», GIZ);

відновлювальні джерела енергії – наскрізне питання енергетики: поточні виклики та німецький досвід (модератор: Олександр МАРТИНЮК, т. в. о. генерального директора Директорату енергетичних ринків, Міністерство енергетики України).

Участь у заході безплатна.

Деталі , а також реєстрація за цим посиланням.