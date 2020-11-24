Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10120

Сумчан запрошують долучитись до 1-го Німецько-Українського енергетичного дня

Сумчан запрошують долучитись до 1-го Німецько-Українського енергетичного дня, який відбудеться 8 і 9 грудня в онлайн-форматі.

Захід проводиться за спільної ініціативи Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (BMWi) та Міністерства енергетики України (Міненерго). Він організований Німецьким енергетичним агентством (dena) за участю Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і Німецько-Української промислово-торговельної палати (AHK Ukraine).

До участі в заході залучаються представники політики, бізнесу, експертного середовища та громадськості обох країн з метою обміну досвідом та поглиблення двостороннього співробітництва у сфері енергетики. 1-й Німецько-Український енергетичний день стане першим публічним заходом, де будуть представлені основні напрямки майбутньої співпраці відповідно до підписаної Спільної заяви про започаткування Німецько-Українського енергетичного партнерства, а також обговорені актуальні питання в енергетичній сфері за участі широкої громадськості обох країн.

У ході дводенного заходу будуть представлені тематичні панелі:

  • справедлива трансформація українських вугільних регіонів-від регіональних пілотних проєктів до сталих структурних змін (модератор: Джордж КРІСТОДОРЕСКУ, координатор кластеру «Енергетика та клімат», GIZ);
  • воднева економіка – розробка політики та рамкових умов для експорту та внутрішнього ринку (модератор – Кіліан КРОНЕ, керівник групи Міжнародна співпраця у сфері водню і синтетичного палива, dena);
  • Україна та Європейська зелена угода –підвищення конкурентоздатності завдяки енергоефективності (модератор: Джордж Крістодореску, координатор кластеру «Енергетика та клімат», GIZ);
  • відновлювальні джерела енергії – наскрізне питання енергетики: поточні виклики та німецький досвід (модератор: Олександр МАРТИНЮК, т. в. о. генерального директора Директорату енергетичних ринків, Міністерство енергетики України).

Участь у заході безплатна.

Деталі , а також реєстрація за цим посиланням.

Общество

Новости

На Сумщине 30354 случаев заболевания COVID-19: подробности 1
Сегодня 09:16
50 тис грн хабара за лояльну перевірку підприємства
Сегодня 13:32
Сумчан запрошують долучитись до 1-го Німецько-Українського енергетичного дня
Сегодня 13:10
На Сумщине полицейские подозревают мужчину в смертельном избиении сожительницы
Сегодня 12:46
В Сумах поймали карманника
Сегодня 12:27
В Шостке автомобиль сбил столб
Сегодня 12:19
В Сумах начали производство лекарств от коронавируса
Сегодня 12:07
Полиция Сумщины готовит экстрадицию немца, которого разыскивал Интерпол
Сегодня 11:42
В Сумах пожарные спасли от уничтожения гараж и жилой дом (видео)
Сегодня 11:24
В Сумах открылась секция спортивного дартса
Сегодня 10:41
У Сумах прощаються з прикордонником Олександром Кульговим
Сегодня 10:17
У Сумах пройде перша Зимова академія протидії кліматичним змінам
Сегодня 10:01
view counter

Статьи

Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи
Вчера 13:52
Стекловолоконная сетка «Latymer» под штукатурку фасадов – гордость украинского производителя: европейское качество по отечественным ценам!
Вчера 10:28
Собственные пенсионные счета. Когда Украина перейдет на накопительную систему?
30.11.2020 13:45
Минимальная пенсия, пособия, алименты: что изменится с 1 декабря для сумчан
30.11.2020 11:14
57 тисяч записів про смерть: сумський історик розповів про оцифрований архів 1932-33 років
28.11.2020 10:01
Первинна допомога при симптомах COVID-19: алгоритм дій, якщо немає декларації з лікарем
26.11.2020 17:36
Інформація для сумчан: роботодавець вимагає від працівника результат ПЛР-тесту – чи це законно?
25.11.2020 16:32
«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине
25.11.2020 13:45
Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят. Когда и кого коснутся изменения
25.11.2020 11:47
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
25.11.2020 11:08
Всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 нюансів проходження випробування
25.11.2020 10:26
Які громади Сумщини є фінансово найсильнішими?
24.11.2020 13:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.