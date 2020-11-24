Сумчан запрошують долучитись до 1-го Німецько-Українського енергетичного дня

Захід проводиться за спільної ініціативи Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (BMWi) та Міністерства енергетики України (Міненерго). Він організований Німецьким енергетичним агентством (dena) за участю Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і Німецько-Української промислово-торговельної палати (AHK Ukraine).
До участі в заході залучаються представники політики, бізнесу, експертного середовища та громадськості обох країн з метою обміну досвідом та поглиблення двостороннього співробітництва у сфері енергетики. 1-й Німецько-Український енергетичний день стане першим публічним заходом, де будуть представлені основні напрямки майбутньої співпраці відповідно до підписаної Спільної заяви про започаткування Німецько-Українського енергетичного партнерства, а також обговорені актуальні питання в енергетичній сфері за участі широкої громадськості обох країн.
У ході дводенного заходу будуть представлені тематичні панелі:
Участь у заході безплатна.
Деталі , а також реєстрація за цим посиланням.