Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24280

В Сумах пожарные спасли от уничтожения гараж и жилой дом (видео)

Сегодня, 2 декабря, в 5:03 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании пристройки к гаражу по ул. Цветочная в г. Сумы.

О пожаре сообщил хозяин, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 6 кв. м, стены на площади до 3 кв. м, 1 кв. м пола и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на гараж и расположенный рядом жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 30 м от очага горения.

В 5:28 возгорание локализовали, а в 6:14 - потратив на тушение около 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество

Новости

На Сумщине 30354 случаев заболевания COVID-19: подробности 1
Сегодня 09:16
50 тис грн хабара за лояльну перевірку підприємства
Сегодня 13:32
Сумчан запрошують долучитись до 1-го Німецько-Українського енергетичного дня
Сегодня 13:10
На Сумщине полицейские подозревают мужчину в смертельном избиении сожительницы
Сегодня 12:46
В Сумах поймали карманника
Сегодня 12:27
В Шостке автомобиль сбил столб
Сегодня 12:19
В Сумах начали производство лекарств от коронавируса
Сегодня 12:07
Полиция Сумщины готовит экстрадицию немца, которого разыскивал Интерпол
Сегодня 11:42
В Сумах пожарные спасли от уничтожения гараж и жилой дом (видео)
Сегодня 11:24
В Сумах открылась секция спортивного дартса
Сегодня 10:41
У Сумах прощаються з прикордонником Олександром Кульговим
Сегодня 10:17
У Сумах пройде перша Зимова академія протидії кліматичним змінам
Сегодня 10:01
view counter

Статьи

Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи
Вчера 13:52
Стекловолоконная сетка «Latymer» под штукатурку фасадов – гордость украинского производителя: европейское качество по отечественным ценам!
Вчера 10:28
Собственные пенсионные счета. Когда Украина перейдет на накопительную систему?
30.11.2020 13:45
Минимальная пенсия, пособия, алименты: что изменится с 1 декабря для сумчан
30.11.2020 11:14
57 тисяч записів про смерть: сумський історик розповів про оцифрований архів 1932-33 років
28.11.2020 10:01
Первинна допомога при симптомах COVID-19: алгоритм дій, якщо немає декларації з лікарем
26.11.2020 17:36
Інформація для сумчан: роботодавець вимагає від працівника результат ПЛР-тесту – чи це законно?
25.11.2020 16:32
«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине
25.11.2020 13:45
Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят. Когда и кого коснутся изменения
25.11.2020 11:47
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
25.11.2020 11:08
Всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 нюансів проходження випробування
25.11.2020 10:26
Які громади Сумщини є фінансово найсильнішими?
24.11.2020 13:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.