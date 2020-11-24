В Сумах пожарные спасли от уничтожения гараж и жилой дом (видео) Сегодня, 2 декабря, в 5:03 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании пристройки к гаражу по ул. Цветочная в г. Сумы.

О пожаре сообщил хозяин, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 6 кв. м, стены на площади до 3 кв. м, 1 кв. м пола и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на гараж и расположенный рядом жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 30 м от очага горения.

В 5:28 возгорание локализовали, а в 6:14 - потратив на тушение около 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.