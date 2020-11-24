Полиция Сумщины готовит экстрадицию немца, которого разыскивал Интерпол Задержали иностранца при попытке пересечь государственную границу. Сорокатрехлетней гражданин Германии находился в международном розыске за совершение преступлений в банковской сфере. От правосудия человек скрывался на территории Украины.

Пограничники Сумского отряда в пункте пропуска «Бачевск» в пятницу, 27 ноября, задержали 43-летнего гражданина Германии, который находился в международном розыске за совершение преступлений в банковской сфере. Мужчина пытался выехать в Россию автомобилем марки Renault.

Пограничники сообщили об этом в украинское бюро Интерпола в г. Киев.

Впоследствии сотрудники Интерпола подтвердили, что мужчина действительно находится в розыске в Германии. Он подозревается в отмывании денег и в банковском мошенничестве.

Иностранец прибыл в Украину в конце прошлого года, а в розыск его объявили более полугода назад. Все это время он находился в Украине и, вероятно, в дальнейшем местом укрытия решил выбрать территорию РФ.

Сейчас гражданина Германии передано представителям Национальной полиции, которые и займутся его экстрадицией в Германию для привлечения к уголовной ответственности.

30 ноября следственный судья Глуховского горрайонного суда Сумской области применил меру пресечения для разыскиваемого в виде временного ареста на срок 40 суток, до поступления от Германии запроса о его выдаче, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.