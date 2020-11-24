На Сумщине будут судить кассира, которая присвоила 273 тыс. грн Ахтырской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Тростянецкого района, которая присвоила чужие деньги.

По данным следствия, обвиняемый работала кассиром в компании, которая предоставляет услуги экспресс-доставки. Имея доступ к полученной наличности для дальнейшего ее перевода, зачисления на счета получателей и т.п., женщина присвоила 273 тыс. 817 грн. С полученными противоправным путем средствами подозреваемая совершала финансовые операции, в частности, использовала для погашения ранее полученных кредитов.

Действия уже бывшего кассира квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение чужого имущества, находившегося в ее ведении, совершенное в крупном размере) и ч. 1 ст. 209, (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Досудебное следствие проведено Тростянецким отделением полиции Ахтырского отдела полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.