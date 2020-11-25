В подарке от родственника четвероногий сумской пограничник вынюхал патроны 1 декабря пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу предметов, похожих на боеприпасы к огнестрельному оружию.

В пункт пропуска «Юнаковка» прибыл автомобиль марки «Ауди». На нем, из Украины в РФ, направлялся гражданин России. Во время осмотра автомобиля произошло срабатывание служебной собаки пограничников, которая натренирована на поиск оружия и боеприпасов.

В ходе дальнейшего осмотра транспортного средства, в его багажном отделении, правоохранители обнаружили коробка с фурнитурой к военной форме советского образца. В нем находились четыре предмета, похожие на патроны к огнестрельному оружию. По словам иностранца, данные предметы ему подарил родственник, у которого он гостил на территории Украины. О наличии в коробке предметов, похожих на патроны он ничего не знал.

Сейчас предметы, похожие на боеприпасы, переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Продолжается экспертиза.

По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения ответственность, за которое предусмотрена ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).