У Сумах розпочалися громадські е-консультації щодо бюджету та Програми соціального і економічного розвитку на 2021 рік Виконавчий комітет Сумської міської ради проводить електронні консультації з громадськістю щодо проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та проєкту Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022–2023 роки.

Проєкти документів підготовлені департаментом фінансів, економіки та інвестицій. Оприлюднені вони на Інформаційному порталі Сумської міської ради 1 грудня в розділі «Документи/Проєкти рішень/Проєкти рішень Сумської міської ради».

Пропозиції та зауваження до цих проєктів приймаються з 2 по 16 грудня (до 17:00).

Для цього потрібно заповнити відповідні онлайн-форми:

При наданні пропозиції потрібно вказати ПІБ, електронну пошту, контактний телефон, адресу, далі – обрати необхідний розділ, викласти короткий опис пропозиції, зазначивши адресу об’єкту (за необхідності).

До розгляду не приймаються пропозиції, які мають неконкретний характер, містять ненормативну лексику, наклепи, образи, суперечать чинному законодавству України.

Результати проведення громадського обговорення проєктів документів будуть оприлюднені на Інформаційному порталі Сумської міської ради у визначений чинним законодавством термін.