В Шостке автомобиль сбил столб Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 2 декабря.

Водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением и врезался в столб. Столб рухнул на проезжую часть, перегородив дорогу, пишет Шостка.инфо.

Водитель не пострадал, автомобилю причинены механические повреждения.

На месте ДТП – сотрудники полиции, а также работники КП «Шостка-Міськсвітло».

Начальник сектора реагирования патрульной полиции №3 отдела полиции Алексей Кравченко убедительно просит водителей учитывать погодные условия, дорожную обстановку и выбирать безопасную скорость движения, дистанцию…

«Моє побажання до всіх водіїв транспортних засобів: враховуйте, що на вулиці вже настала зима!», – говорит полицейский.