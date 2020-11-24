В Сумах поймали карманника Находясь на остановке общественного транспорта в Сумах, 26-летний мужчина, воспользовавшись моментом, обокрал женщину, вытащив у нее из кармана мобильный телефон.

Сообщение о краже мобильного телефона поступило в Сумской отдел полиции от 48-летней жительницы областного центра. Женщина рассказала правоохранителям, что когда ждала свою маршрутку на остановке, из ее кармане куртки пропал мобильный телефон. В краже она заподозрила мужчину, который стоял на остановке близко к ней.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и возвращения похищенного владелице, полицейским удалось установить личность подозреваемого мужчины. Им оказался 26-летний сумчанин, который ранее привлекался полицией к ответственности за совершение имущественных преступлений. Похищенный телефон он уже успел сдать в ломбард.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное он может получить до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.