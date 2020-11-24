Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27366

В Сумах поймали карманника

Находясь на остановке общественного транспорта в Сумах, 26-летний мужчина, воспользовавшись моментом, обокрал женщину, вытащив у нее из кармана мобильный телефон.

Сообщение о краже мобильного телефона поступило в Сумской отдел полиции от 48-летней жительницы областного центра. Женщина рассказала правоохранителям, что когда ждала свою маршрутку на остановке, из ее кармане куртки пропал мобильный телефон. В краже она заподозрила мужчину, который стоял на остановке близко к ней.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и возвращения похищенного владелице, полицейским удалось установить личность подозреваемого мужчины. Им оказался 26-летний сумчанин, который ранее привлекался полицией к ответственности за совершение имущественных преступлений. Похищенный телефон он уже успел сдать в ломбард.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное он может получить до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право

Новости

На Сумщине 30354 случаев заболевания COVID-19: подробности 1
Сегодня 09:16
50 тис грн хабара за лояльну перевірку підприємства
Сегодня 13:32
Сумчан запрошують долучитись до 1-го Німецько-Українського енергетичного дня
Сегодня 13:10
На Сумщине полицейские подозревают мужчину в смертельном избиении сожительницы
Сегодня 12:46
В Сумах поймали карманника
Сегодня 12:27
В Шостке автомобиль сбил столб
Сегодня 12:19
В Сумах начали производство лекарств от коронавируса
Сегодня 12:07
Полиция Сумщины готовит экстрадицию немца, которого разыскивал Интерпол
Сегодня 11:42
В Сумах пожарные спасли от уничтожения гараж и жилой дом (видео)
Сегодня 11:24
В Сумах открылась секция спортивного дартса
Сегодня 10:41
У Сумах прощаються з прикордонником Олександром Кульговим
Сегодня 10:17
У Сумах пройде перша Зимова академія протидії кліматичним змінам
Сегодня 10:01
view counter

Статьи

Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи
Вчера 13:52
Стекловолоконная сетка «Latymer» под штукатурку фасадов – гордость украинского производителя: европейское качество по отечественным ценам!
Вчера 10:28
Собственные пенсионные счета. Когда Украина перейдет на накопительную систему?
30.11.2020 13:45
Минимальная пенсия, пособия, алименты: что изменится с 1 декабря для сумчан
30.11.2020 11:14
57 тисяч записів про смерть: сумський історик розповів про оцифрований архів 1932-33 років
28.11.2020 10:01
Первинна допомога при симптомах COVID-19: алгоритм дій, якщо немає декларації з лікарем
26.11.2020 17:36
Інформація для сумчан: роботодавець вимагає від працівника результат ПЛР-тесту – чи це законно?
25.11.2020 16:32
«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине
25.11.2020 13:45
Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят. Когда и кого коснутся изменения
25.11.2020 11:47
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
25.11.2020 11:08
Всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 нюансів проходження випробування
25.11.2020 10:26
Які громади Сумщини є фінансово найсильнішими?
24.11.2020 13:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.