На Сумщине полицейские подозревают мужчину в смертельном избиении сожительницы Следователи полиции объявили о подозрении 36-летнему жителю Шостки, который во время ссоры нанес смертельные телесные повреждения своей жене.

О смерти своей сожительницы в полицию сообщил 36-летний житель Шостки. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители опросили заявителя и соседей супругов, а тело 34-летней покойной направили на экспертное исследование для установления причины смерти.

Как выяснили специалисты, женщину при жизни избили - совокупность полученных травм и стала причиной ее преждевременной смерти.

Проведя комплекс соответствующих мероприятий, полицейские установили, что в тот день между супругами произошла очередная ссора. Во время нее подозреваемый так избил свою жену, что та через несколько часов умерла.

В полиции относительно злоумышленника открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.