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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13241

На Сумщине полицейские разыскали без вести пропавших молодую женщину и двух ее малолетних детей

1 декабря, около 20.00, в полицию с заявлением об исчезновении дочери и двух внуков обратилась 45-летняя жительница Путивльщины.

Она рассказала: ее дочь, забрав своих маленьких детей, ушла из дома и исчезла, а ее мобильный телефон несколько дней как выключен.

На поиски 23-летней женщины и ее детей, - пятилетней девочки и трехлетнего сынишки, был срочно поднят по тревоге личный состав Белопольского отделения полиции и соседних территориальных подразделений. К поискам присоединились работники ювенальной превенции.

«Несколько часов правоохранители отрабатывали личные контакты пропавшей женщины, опрашивали ее соседей, родственников, знакомых и друзей, - комментирует ситуацию Сергей Тарасенко, начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Сумской области. - Оказалось, что гражданка ведет антисоциальный образ жизни, нигде не работает, периодически злоупотребляет спиртным. Имеет беспорядочные отношения с мужчинами, что, собственно, и стало причиной того, что она ушла из дома. Нашли ее в гостях у одного из таких знакомых, с ней же были и ее дети».

К счастью, дети жертвой противоправных действий не стали. Пока с женщиной ведут профилактическую беседу. Однако правоохранители собирают материалы, чтобы передать их соцработникам для установления более тесного контроля за поведением женщины и тем, как она занимается своими детьми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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