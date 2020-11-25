На Сумщине на границе изъяли боеприпасы Восемь патронов калибра 7,62 мм к нарезному оружию обнаружили работники Сумского районного отдела полиции у гражданина России при осмотре его автомобиля на пункте пропуска через государственную границу Украины.

В ходе осмотра легкового автомобиля AUDI, принадлежащей 30-летнему гражданину соседнего государства, работники полиции нашли четыре патрона калибра 7,62 мм, два патрона к пистолету «ТТ» калибра 7,62 мм и два патрона к винтовке СВД калибра 7,62 мм .

Сам мужчина объясняет, что приезжал в Украину, чтобы забрать вещи дедушки, который сейчас проживает у него. Он и попросил привезти некоторые пакеты из дома. В одном из них и оказались патроны.

Найденные боеприпасы правоохранители изъяли. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.