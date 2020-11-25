За драку в центре Ямполя мужчина заплатит 51 гривну штрафа Ямпольский районный суд привлек к административной ответственности правонарушителя, который 28 сентября затеял драку возле магазина «Каприз» в райцентре.

«28 сентября 2020 в 16.00, находясь по адресу: ул. Спасо-Преображенская, пгт Ямполь, Ямпольского района, Сумской области, возле магазина «Каприз», затеял драку с гражданином, чем нарушил ст.173 КУоАП, а именно: действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. При рассмотрении дела в суде правонарушитель признал обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, искренне раскаялся в совершении административного правонарушения», - говорится в постановлении суда.

За свои действия мужчина заплатит штраф в размере 51 грн, но значительно больше карман ямпольчанина пострадает от уплаты судебного сбора, который составляет 420 гривен, пишет Ямпіль.інфо.