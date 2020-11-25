Кабмин решил не продлевать карантин выходного дня: что это значит Кабинет Министров Украины не будет продлевать карантин выходного дня. По всей стране будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Об этом сегодня на заседании Правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Букв.

“Мы получили положительный эффект – на 30 ноября за неделю мы получили на 6 тысяч случаев меньше, чем прогнозировалось. В больницах наблюдается выравнивание ситуации по занятости коек. Это позволяет снять ограничения. На выходные и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны”, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас нарабатывается наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений. Согласно закону, Правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения.

“Важным для нас является мнение регионов. Поэтому мы провели опрос относительно оптимальных карантинных мероприятий среди городских глав и руководителей областных государственных администраций. Главы городов областного значения и руководители ОГА имеют общую позицию относительно полного запрета или введения частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок”, – добавил премьер.

В частности, почти 90 % опрошенных городских глав поддержали полный запрет по проведению концертов. Установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60 % представителей органов местного самоуправления.

Требования для “оранжевой” зоны:

– масочный режим в общественных зданиях и транспорте;

– перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

– кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50 %;

– запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги;

– запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц;

– запрещается работа развлекательных заведений (ночных клубов) и ресторанов ночью (после 00:00 и до 07:00 утра), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос;

– запрещаются плановые госпитализации в больницах (кроме отдельных экстренных случаев);

– запрещается принимать новые смены в детские лагеря;

– ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.