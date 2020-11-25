У Ковпаківського райсуду скінчилися гроші на поштові марки У зв’язку із відсутністю достатнього фінансування на 2020 рік та незабезпеченням суду засобами оплати поштових відправлень (поштовими марками) Ковпаківський районний суд м. Суми повідомляє, що відправка поштової кореспонденції суду з 27 листопада 2020 року тимчасово припинена.

З метою своєчасного повідомлення про день та час судових засідань просимо використовувати сучасні альтернативні способи отримання повісток, повідомлень та іншої інформації з суду, в тому числі процесуальних документів, а саме:

- при подачі документів до суду надавати письмову згоду на надсилання судової повістки у вигляді SMS-повідомлень, вказавши свій номер мобільного телефону;

- ознайомитись з датою призначення справи до розгляду на сайті Ковпаківського районного суду м. Суми на веб-порталі "Судова влада України";

- отримувати процесуальні документи електронною поштою;

- телефонувати до єдиного контакт-центру судової влади України за номером 0-800-501-492 (безкоштовно по всій території України).

- телефонувати з-за кордону на багатоканальний номер Єдиного Контакт-центру судової влади України: +38(044) 207-35-46.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді необхідно:

- Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

- Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці).

При зверненні до суду прохання повідомляти про всі відомі засоби зв’язку: адреси електронної пошти, номери телефонів учасників справи.

Також пропонуємо інформацію про час та дату судового засідання по справі отримувати в канцелярії суду за номером телефону 0542 61-11-63.

Також нагадуємо, що в суді встановлено особливий режим роботи через запровадження загальнонаціонального карантину та для прийому документів від відвідувачів у суді встановлено спеціальну скриньку.

Надсилання кореспонденції буде відновлено у разі надходження фінансування, про що буде повідомлено додатково.

Перепрошуємо за тимчасові незручності.