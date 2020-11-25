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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:12100

У Сумах побіліло озеро. Екоінспектори припускають наявність стічних труб під водою

В озерах урочища Олдиш, що на околиці Сум, можуть бути заховані стічні труби для промислових відходів. Таке припущення висловили в обласній екоінспекції, дослідивши воду в цих водоймах. Що знайшли в результаті дослідження і дізнавалися кореспонденти Суспільного.

В урочищі Олдиш, поблизу дач і санаторію, є два озера, з'єднані між собою. Біля води відчувається специфічний хімічний запах, а сама вона - білувато-зеленого кольору. Таку картину тут можна спостерігати майже щоосені, - розповіли в обласній екологічній інспекції. Цьогоріч у прибережній зоні знайшли кілька мертвих риб, пише Суспільне.

"Встановлено перевищення допустимих норм за специфічними показниками, таких як сухий залишок, або мінералізація. Також іони кальцію, солі. Також були високі показники споживання кисню. Це інтегрований показник забрудненості органічними речовинами. В той же час майже був відсутній розчинний кисень, що може свідчити про те, що однією з причин загибелі могла бути задуха. Такі показники можуть свідчити про наявність стороннього впливу на водні об’єкти", - вважає державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Сумської області Віталій Литвин.

У Сумах побіліло озеро. Екологи припускають наявність стічних труб під водоюСуспільне Суми

За результатами досліджень екоінспекції, в озері, яке має статус водойми рибогосподарського використання, рівень кисню у 6 разів менший від мінімально допустимого. За іншими показниками – суттєві перевищення: зокрема, кількість сухого залишку - у три з половиною рази, амонію – майже у 5 разів, сульфатів – у 17.

Результати досліджень якості води в озері урочища Олдиш:

  • сухий залишок – 3540,0 мг/л (норма 1000,0 мг/л);
  • амоній – 4,8 мг/л (норма 0,5 – 1,0 мг/л);
  • хімічне споживання кисню (ХСК) – 150,0 мг/л (норма 50,0 мг/л);
  • сульфати – 1774,3 мг/л (норма 100,0 мг/л);
  • фториди – 1,526 мг/л (норма 0,75 мг/л);
  • жорсткість 27,8 мг/л;
  • кальцій – 501,0 мг/л (норма 180,0 мг/л)

Поблизу озер зберігаються виробничі відходи заводу "Хімпром". Поруч з озером - шлаконакопичувач заводу, земельна чаша для зберігання рідких відходів хімічного виробництва. Тверді відходи також лежать в цьому районі. Поруч є й інші промислові підприємства, гаражні та дачні кооперативи і залізниця.

У Сумах побіліло озеро. Екологи припускають наявність стічних труб під водоюСуспільне Суми

"Можливо, там десь якесь є джерело впливу, можливо, якась труба, тому що за стільки років, поки будувалось місто Суми, там, можливо, стільки комунікацій, трубопроводів прокладено, про які ми не знаємо, про які ніхто не знає. Над водою нема нічого, а що лежить під водою, під землею – це може сказати тільки спеціальне дослідження – геолокатори, металошукачі, водолази на крайній випадок, які пірнатимуть і побачать, чи там на дні є труба, чи немає", - говорить Віталій Литвин.

Минулого тижня екоінспекція направила запит до Сумської міської ради про проведення досліджень озерного днища, можливо, із залученням водолазів. Останні кажуть, що можливість обстежити дно в них є.

"Якщо шукати комунікації, то є ехолот, є підводна камера, яка все покаже. А якщо ні - так задіємо і водолазів. Можливості є, якщо буде таке завдання від влади – ми це виконаємо", - розповів начальник Сумської міської рятувально-водолазної служби Олександр Мізенко.

 
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