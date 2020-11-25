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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:06197

В Сумах на территории гаражного кооператива произошло ДТП: одного из участников доставили в больницу

1 декабря, около 22.00, на линию 102 поступило сообщение о ДТП, произошедшем в гаражном кооперативе на улице Герасима Кондратьева.

Заявителем стал неравнодушен прохожий. Он рассказал, что на улице к нему подошел человек и попросил вызвать медиков. Впоследствии стало ясно, что он был пассажиром легковугки, которая попала в ДТП. «Скорой» его сразу доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Прибыв на место происшествия, патрульные увидели транспортное средство ЗАЗ, водитель которого, не справившись с управлением, въехал в один из гаражей. Сам же водитель покинул место ДТП.

Стражи порядка по имеющимся базами установили владельца автомобиля, а затем и самого водителя. Гражданин находился в своем гараже, неподалеку от места ДТП. Несмотря на показания пассажира, он отрицал, что находился за рулем автомобиля. К тому же, у него были обнаружены явные признаки алкогольного опьянения. Гражданина доставили в медицинское учреждение, где он прошел медицинское освидетельствование для определения состояния опьянения.

Также патрульные вызвали на место ДТП следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, и будет выяснять причины и обстоятельства ДТП.

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