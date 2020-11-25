В Сумах продолжаются чемпионатся по индорхоккею Сегодня, 2 декабря, в Сумах впервые стартовал еще и мужской чемпионат Украины по индорхоккею.

После вчерашнего старта женского чемпионата сегодня в игру вступили и мужчины. Результаты сегодняшних игр: Женщины: ИФК СумДПУ – ОДЮСШ-СумДУ 7:1 МСК «Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» 18:4 ЦОП Киевская область – Сборная Сумской области 5:2 ЦОП Киевская область – ИФК СумДПУ 2:9 После этих матчей у МСК «Сумчанка» и ИФК СумДПУ – по 12 очков, у СДЮШОР «Динамо» - 6, ЦОП – 5, Сборная Сумщины – 3, «ОДЮСШ-СумДУ» - 2. Мужчины: «ОКС-ШВСМ-ЦОП» (Винница) - «Динамо» (Сумы) 10:5 «ШВСМ-Олимпия» (Винница) – «Винница» 6:1 «Политехник» (Коростень) – «ОШВСМ-Феникс» (Бердичев) 3:3 «ОКС-ШВСМ-ЦОП» – «Винница» 15:1 «Динамо» - «ОШВСМ-Феникс» 5:9 «ШВСМ-Олимпия» - «Политехник» 9:7 Лидирует «ОКС-ШВСМ-ЦОП» и «ШВСМ-Олимпия» - по 8 очков, у «ОШВСМ-Феникс» - 6 очков, «Политехника» - 3, «Динамо» и «Винницы» - по 2. Завтра чемпионаты продолжатся с 9.00. Посмотреть их можно в ютубе на канале Сумского горсовета.