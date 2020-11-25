В Сумах продолжаются чемпионатся по индорхоккею

После вчерашнего старта женского чемпионата сегодня в игру вступили и мужчины.
Результаты сегодняшних игр:
Женщины:
ИФК СумДПУ – ОДЮСШ-СумДУ 7:1
МСК «Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» 18:4
ЦОП Киевская область – Сборная Сумской области 5:2
ЦОП Киевская область – ИФК СумДПУ 2:9
После этих матчей у МСК «Сумчанка» и ИФК СумДПУ – по 12 очков, у СДЮШОР «Динамо» - 6, ЦОП – 5, Сборная Сумщины – 3, «ОДЮСШ-СумДУ» - 2.
Мужчины:
«ОКС-ШВСМ-ЦОП» (Винница) - «Динамо» (Сумы) 10:5
«ШВСМ-Олимпия» (Винница) – «Винница» 6:1
«Политехник» (Коростень) – «ОШВСМ-Феникс» (Бердичев) 3:3
«ОКС-ШВСМ-ЦОП» – «Винница» 15:1
«Динамо» - «ОШВСМ-Феникс» 5:9
«ШВСМ-Олимпия» - «Политехник» 9:7
Лидирует «ОКС-ШВСМ-ЦОП» и «ШВСМ-Олимпия» - по 8 очков, у «ОШВСМ-Феникс» - 6 очков, «Политехника» - 3, «Динамо» и «Винницы» - по 2.
Завтра чемпионаты продолжатся с 9.00. Посмотреть их можно в ютубе на канале Сумского горсовета.