Главную елку Шостки украсят по-другому (видео) В нынешнем году новогоднюю елку, которую установили в центре Шостки, украсят не так, как в прошлые годы.

Главный архитектор Владимир Ефремов рассказал, что решено отказаться от горизонтальной иллюминации и сделать ее вертикальной. «Немного мы стилистику елки поменяем, более строгая будет в этом году», – говорит он.

Дополнительно закуплены гирлянды. По словам главного архитектора, преобладающий свет будет неоново-белым. Все новогодние игрушки, которые были раньше, используют для украшения новогодней елки и в этом году.

От музыкального сопровождения возле елки, электронного табло, на котором высвечиваются поздравления, отказываться тоже не будут.

Владимир Ефремов говорит, что попробуют установить несколько детских аттракционов. Будет организована традиционная праздничная торговля, пишет Шостка.инфо.