В Шосткинской мэрии откроют современный Центр предоставления административных услуг (видео) На первом этаже горисполкома откроют современный Центр предоставления административных услуг.

Проект осуществляется в рамках международной программы «U-LEAD з Європою» (финансируется ЕС). Такую новость сообщила управляющая делами горисполкома Елена Кравченко, пишет Шостка.инфо.

«Тут буде максимальна концентрація всіх тих послуг, які надає влада. І ми хочемо, щоб люди отримували їх швидко і якісно», – подчеркнула она.

Ремонтные работы пройдут в максимально сжатые сроки. До конца этого года ремонт должны закончить, поскольку уже в январе будет завозиться оборудование, мебель, оргтехника и пр.

Елена Кравченко отметила, что в Шосткинской громаде административные услуги будут предоставляться и в селах старостами. «Староста – це лідер громади і сам він має надавати адміністративні послуги… Староста може надавати і послуги з оформлення субсидій, і вчиняє нотаріальні дії, які передбачені діючим законодавством. Тобто староста стає таким менеджером, який організовує життя свого старостинського округу», – сказала управляющая делами горисполкома.