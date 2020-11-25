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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:0242

В Шосткинской мэрии откроют современный Центр предоставления административных услуг (видео)

На первом этаже горисполкома откроют современный Центр предоставления административных услуг.

Проект осуществляется в рамках международной программы  «U-LEAD з Європою» (финансируется ЕС). Такую новость сообщила управляющая делами горисполкома Елена Кравченко, пишет Шостка.инфо.

«Тут буде максимальна концентрація всіх тих послуг, які надає влада. І ми хочемо, щоб люди отримували їх швидко і якісно», – подчеркнула она.

Ремонтные работы пройдут в максимально сжатые сроки. До конца этого года ремонт должны закончить, поскольку уже в январе будет завозиться оборудование, мебель, оргтехника и пр.

Елена Кравченко отметила, что в Шосткинской громаде административные услуги будут предоставляться и в селах старостами. «Староста – це лідер громади і сам він має надавати адміністративні послуги… Староста може надавати і послуги з оформлення субсидій, і вчиняє нотаріальні дії, які передбачені діючим законодавством. Тобто староста стає таким менеджером, який організовує життя свого старостинського округу», – сказала управляющая делами горисполкома.

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