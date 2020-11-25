На Сумщині ексголова райради збив жінку-велосипедистку (відео) Два тижні тому на Сумщині жінку-велосипедистку збила машина. Після огляду в лікарні, вона повернулась додому. Пройшовши повторне обстеження в іншій лікарні, жінка виявила, що лікарі на початку не помітили перелом.

Таку історію Суспільному розповів чоловік потерпілої. Раїса Нишкур зараз у гіпсі. Жінка показує забої на голові та ногу. Пересувається на милицях. Каже, аварія сталась, коли вона поверталась додому з роботи.

"Шофер вийшов з машини, я ще питалася встати, но не змогла. Коли він нахилився роздивляться, кого він збив, від нього разило таким п’яним шлейфом. Підійшла до мене жінка, я ще попросила її, щоб мені подала сумочку. Набрала я телефоном чоловіка. Коли приїхав чоловік, намагалися посадити мене до нього в машину. Він викликав згодом швидку", – розповідає травмована Раїса Нишкур

Суспільне Суми

Жінку на швидкій відвезли до Роменської райлікарні. Звідти за два дні її відправили лікуватися додому, бо за словами заступниці головного лікаря, пересувалась травмована самостійно і на біль у нозі не скаржилась.

"Оглядав її черговий хірург хірургічного відділення. Він призначив обстеження і госпіталізував у хірургічне відділення. В цей день оглянув її окуліст і невролог. 19 листопада було проведено КТ грудної клітини та голови. Також провели додаткові лабораторні обстеження. Скарг на болі в гомілці хвора не пред’являла, тому рентген гомілки не робили", – зазначає заступниця головного лікаря Роменської ЦРЛ Лариса Жидкова.

Суспільне Суми

20 листопада, зі слів лікаря Лариси Жидкової, жінку виписали, адже ані переломів, ані закритої черепно-мозкової травми у неї не було. Та за кілька днів жінка звернулась для повторного обстеження до лікарні в Недригайлові.

"Вона мала скарги на болі в нижній лівій кінцівці. Призначили рентген і під час рентгену виявили перелом кістки без зміщення", – говорить головний лікар Недригайлівської ЦРЛ Ігор Пономаренко.

За словами чоловіка травмованої, за кермом автівки, яка збила його дружину, був голова райради Іван Нанка. Також чоловік Раїси зазначає, що водій був напідпитку і не квапився надавати допомогу. Однак водій авто з цим не згоден.

Суспільне Суми Місце аварії

"Я надав першу допомогу, яку я тільки міг. Я викликав швидку, я просив людей. Я пройшов два освідчення в нашій лікарні та в наркодиспансері. У нас ще результатів не було, але вже весь Недригайлів говорив про результати, бо у мене дуже складна ситуація з Недригайлівською ЦРЛ. Я діждуся офіційних висновків, де я винний. буду обов’язково покараний. І я нічого не роблю для того, щоб хтось щось не робив чи хтось робив на мою користь", – пояснив Суспільному свою позицію водій авто та вже ексголова райради Іван Нанка.

Після аварії, машину та велосипед поліція забрала на штрафмайданчик. Нині мають висновки судово-медичної експертизи.

Суспільне Суми Авто та велосипед учасників ДТП

"Судово-медичний експерт пояснив, що не кваліфікуватиме дані ушкодження як перелом і до ушкодження середньої тяжкості їх не віднесе, а вбачає наявність легких тілесних ушкоджень, що спричинили тривалий розлад здоров'я. В діях водія вбачається склад адміністративного правопорушення", – роз'яснює спеціаліст відділу комунікацій нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко.

Аби відкрити кримінальне провадження, травми мали бути середньої тяжкості.