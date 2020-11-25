На Сумщині ялинкова кампанія на «низькому старті» Сумські лісогосподарські підприємства готові розпочати ялинкову кампанію.

У деяких підприємствах роздрібний продаж новорічних деревець відкриють вже з понеділка, 7 грудня. Наразі вже розпочали оптову торгівлю хвойним новорічним товаром.

Продаж новорічних деревець відбуватиметься у спеціально визначених місцях – Ялинкових базарах, облаштованих на базі центральних садиб лісгоспів та лісництв кожного з 12 господарств управління.

У Глухівському, Тростянецькому та Роменському лісгоспах реалізація ялинок та сосен здійснюватиметься і через спеціалізовані магазини «Лісовичок».

Як і в попередні роки кожна ялинка, яку реалізують державні підприємства, відзначатиметься маркуванням спеціальною стрічкою з кодом. Це є підтвердженням законності заготівлі та реалізації, а також дозволяє покупцю дізнатись про походження щойно придбаного новорічного дерева.

Всього в передноворічний період лісівники планують реалізувати 40,5 тис. шт. новорічних деревець.

Цінова політика продажу майже рівна і в незначній мірі коливатиметься у залежності від місця реалізації. Середня ж реалізаційна ціна за метрове деревце прогнозується в межах 55 грн.

Додаткові відомості про наявність товару, ціни та місця продажу ви можете отримати за телефоном «гарячої лінії» Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства (0542) 61 11 27 – Федько Володимир Володимирович.

Як завжди, для охорони зелених насаджень від незаконних порубів в усіх держлісгоспах області працюють рейдові бригади, у склад яких входять представники правоохоронних органів.

Телефон «гарячої лінії» Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства по охороні хвойних насаджень (0542) 77 02 69 – Баня Олександр Васильович.

Детальну інформацію з цього питання у місці, де ви живете, можна буде отримати у місцевому лісогосподарському підприємстві. Також з інформацією про цінову політику кожного лісгоспу можна буде ознайомитись на його офіційному веб-сайті.

Цікавтесь! Контактуйте! Деревця сумських лісівників додадуть особливого шарму вашому новорічному святу. І, що не менш, важливо, порадують доступною ціною!

Контакти підприємств:

ГЛУХІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 41400, Глухів Сумської обл., вул. Путивльська, 96 (05444) 22 342, 26 076 Відділ реалізації (05444)24 194 gluhovles.wordpress.com http://www.

КОНОТОПСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 41605, м.Конотоп вул. Конотопських партизан, 97 (05447) 66238 Відділ реалізації (05447)25 322 https://konotoplis.org.ua

КРАСНОПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 42400, смт Краснопілля вул. Калініна, 6 (05459) 71 205 Відділ реалізації (05447) 71 375 http://www.krasles.com.ua

КРОЛЕВЕЦЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 41300, Кролевець Сумської обл., вул. Ранківська, 21 (05453) 95 445, 97 558 Відділ реалізації (05453) 95 445 https://www.krollmg.org.ua

ЛЕБЕДИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 42200, Лебедин Сумської обл., вул. 19 Серпня, 2 (05445) 20 712, 20 605 Відділ реалізації (05445)20 458 http://www.lebedynles.com.ua

ОХТИРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 42704, м. Охтирка, вул. Київська, 121 (05446) 31 196 Відділ реалізації: /05446/ 31 388; 0503273173 http://www.ahles.in.ua

РОМЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 42004, Ромни Сумської обл., вул. Сумська, 108 (05448) 79 071, 78 879 Відділ реалізації (05448)79 136 http://www.romlis.com.ua

СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 41000, Середина-Буда Сумської обл., вул. Сумська, 38 (05451) 72 208, 71 049 Відділ реалізації (05451)71 049 http://www.sb.sm.ua

СВЕСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 41226, смт Свеса Ямпільського р-ну Сумської обл., вул. Дачна, 24 (05456) 623 66, 63 836 Відділ реалізації (05456)62 366 https://svesales.com.ua/

СУМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 42355, м Суми, вул. Доватора, 37 (0542) 61 6034 Відділ реалізації (0542) 61 6037 http://www.sumylis.sumy.ua

ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 42600, Тростянець Сумської обл., вул. Нескучанська, 3 (05458) 51 483, 64 990 Відділ реалізації (05458) 64 990 http://www.trostles.com.ua