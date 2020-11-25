На Сумщині ялинкова кампанія на «низькому старті»

У деяких підприємствах роздрібний продаж новорічних деревець відкриють вже з понеділка, 7 грудня. Наразі вже розпочали оптову торгівлю хвойним новорічним товаром.
Продаж новорічних деревець відбуватиметься у спеціально визначених місцях – Ялинкових базарах, облаштованих на базі центральних садиб лісгоспів та лісництв кожного з 12 господарств управління.
У Глухівському, Тростянецькому та Роменському лісгоспах реалізація ялинок та сосен здійснюватиметься і через спеціалізовані магазини «Лісовичок».
Як і в попередні роки кожна ялинка, яку реалізують державні підприємства, відзначатиметься маркуванням спеціальною стрічкою з кодом. Це є підтвердженням законності заготівлі та реалізації, а також дозволяє покупцю дізнатись про походження щойно придбаного новорічного дерева.
Всього в передноворічний період лісівники планують реалізувати 40,5 тис. шт. новорічних деревець.
Цінова політика продажу майже рівна і в незначній мірі коливатиметься у залежності від місця реалізації. Середня ж реалізаційна ціна за метрове деревце прогнозується в межах 55 грн.
Додаткові відомості про наявність товару, ціни та місця продажу ви можете отримати за телефоном «гарячої лінії» Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства (0542) 61 11 27 – Федько Володимир Володимирович.
Як завжди, для охорони зелених насаджень від незаконних порубів в усіх держлісгоспах області працюють рейдові бригади, у склад яких входять представники правоохоронних органів.
Телефон «гарячої лінії» Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства по охороні хвойних насаджень (0542) 77 02 69 – Баня Олександр Васильович.
Детальну інформацію з цього питання у місці, де ви живете, можна буде отримати у місцевому лісогосподарському підприємстві. Також з інформацією про цінову політику кожного лісгоспу можна буде ознайомитись на його офіційному веб-сайті.
Цікавтесь! Контактуйте! Деревця сумських лісівників додадуть особливого шарму вашому новорічному святу. І, що не менш, важливо, порадують доступною ціною!
ГЛУХІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО,
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
41400, Глухів Сумської обл., вул. Путивльська, 96
(05444) 22 342, 26 076
Відділ реалізації (05444)24 194
КОНОТОПСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО,
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
41605, м.Конотоп вул. Конотопських партизан, 97
(05447) 66238
Відділ реалізації (05447)25 322
КРАСНОПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО,
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
42400, смт Краснопілля вул. Калініна, 6
(05459) 71 205
Відділ реалізації (05447) 71 375
КРОЛЕВЕЦЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО,
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
41300, Кролевець Сумської обл., вул. Ранківська, 21
(05453) 95 445, 97 558
Відділ реалізації (05453) 95 445
ЛЕБЕДИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО,
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
42200, Лебедин Сумської обл., вул. 19 Серпня, 2
(05445) 20 712, 20 605
Відділ реалізації (05445)20 458
ОХТИРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
42704, м. Охтирка, вул. Київська, 121
(05446) 31 196
Відділ реалізації: /05446/ 31 388; 0503273173
РОМЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО,
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
42004, Ромни Сумської обл., вул. Сумська, 108
(05448) 79 071, 78 879
Відділ реалізації (05448)79 136
СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО,
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
41000, Середина-Буда Сумської обл., вул. Сумська, 38
(05451) 72 208, 71 049
Відділ реалізації (05451)71 049
СВЕСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО,
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
41226, смт Свеса Ямпільського р-ну Сумської обл.,
вул. Дачна, 24
(05456) 623 66, 63 836
Відділ реалізації (05456)62 366
СУМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО,
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
42355, м Суми, вул. Доватора, 37
(0542) 61 6034
Відділ реалізації (0542) 61 6037
ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО,
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
42600, Тростянець Сумської обл., вул. Нескучанська, 3
(05458) 51 483, 64 990
Відділ реалізації (05458) 64 990
ШОСТКИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО,
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
41140, м Шостка Сумської обл., вул.. Кутузова, 1,
(05449) 52 988, 53 949
Відділ реалізації (05449) 43 508