Приурочена до Дня людей з інвалідністю акція «Театр на узбіччі театру» у Сумах відбудеться цього року онлайн Щороку 3 грудня разом із світовою спільнотою Україна відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю.

У Сумах цей день відзначають особливо, – традиційно, 3 грудня, КУ «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» проводить мистецько-театральну акцію «Театр на узбіччі театру». Відбудеться вона й цього року, але, як вимагає сьогодення, в форматі онлайн.

Переглянути номери можна буде протягом дня на сторінці заходу в мережі Facebook.

Глядачі побачать роботи театральних студій, актори яких – особи з інвалідністю відділень денного перебування територіального центру «Берегиня» та інших об’єднань, у тому числі громадських організацій.

Загалом у заході буде задіяно понад 50 осіб з інвалідністю. Всі учасники отримають дипломи та подарунки від міської ради.

«Наче кришталеві зовні, але мужні всередині. Сумчани з інвалідністю активні та беруть активну участь у політичному та громадському житті міста Щодня вони доводять, що попри непросту долю, рівні з іншими – бадьорі, життєрадісні, вольові та з безмежно теплими серцями. І це реальний приклад для гордості, можливість для кожного замислитися над цінністю й можливостями життя. Ми пишаємось, що серед переможців «особливих» спортивних змагань, театральних фестивалів та мистецьких конкурсів є саме сумчани. Разом – ми сила, а значить дружнє й толерантне місто над Пслом розвиватиметься й примножуватиме свої позитивні здобутки», – сказала заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ .

Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю посадовиця вручила соціальному педагогу відділення соціально-побутової адаптації інвалідів із розумовою відсталістю «Спільнота» Людмилі ЗАЯЦ та в. о. ГО «Сумська обласна організація УТОГ» Олесі КОВТУН Почесні грамоти міського голови.