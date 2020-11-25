На Сумщине 31184 случая заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 3 декабря в Сумской области 31184 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 830 человек (Сумы - 135, Шостка – 58, Конотоп – 127, Ромны – 96, Ахтырка - 81, Глухов – 12, Лебедин – 29, Белопольский р-н – 14, Бурынский р-н – 22, Великописаревский р-н - 1, Глуховский – 2, Конотопский р-н - 58, Кролевецкий р-н – 22, Лебединский -2, Липоводолинский – 51, Недригайловский – 3, Ахтырский р-н - 18, Путивльский – 1, Роменский – 30, Середина-Будский – 1, Сумской р-н – 20, Тростянецкий р-н – 29, Шосткинский – 6, Ямпольский – 12).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 393 летальных случая. Из них 10 за последние сутки: Конотоп, Ромны – по 2, Ахтырка, Великописаревский, Конотопский, Роменский и Середина-Будский районы – по 1.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 13389 человек, из них за минувшие сутки - 1040 (Сумы - 481, Шостка – 15, Конотоп – 30, Ромны – 1, Ахтырка – 134, Лебедин - 2, Белопольский р-н - 2, Бурынский – 78, Великописаревский – 11, Конотопский - 4, Лебединский – 1, Липоволодинский – 30, Ахтырский - 34, Путивльский – 2, Роменский – 19, Середина-Будский – 1, Сумской р-н – 176, Тростянецкий – 17, Ямпольский - 2).