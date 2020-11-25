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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:142604

На Сумщине 31184 случая заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 3 декабря в Сумской области 31184 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 830 человек (Сумы - 135, Шостка – 58, Конотоп – 127, Ромны – 96, Ахтырка - 81, Глухов – 12, Лебедин – 29, Белопольский р-н – 14, Бурынский р-н – 22, Великописаревский р-н - 1, Глуховский – 2, Конотопский р-н - 58, Кролевецкий р-н – 22, Лебединский -2, Липоводолинский – 51, Недригайловский – 3, Ахтырский р-н - 18, Путивльский – 1, Роменский – 30, Середина-Будский – 1, Сумской р-н – 20, Тростянецкий р-н – 29, Шосткинский – 6, Ямпольский – 12).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 393 летальных случая. Из них 10 за последние сутки: Конотоп, Ромны – по 2, Ахтырка, Великописаревский, Конотопский, Роменский и Середина-Будский районы – по 1.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 13389 человек, из них за минувшие сутки - 1040 (Сумы - 481, Шостка – 15, Конотоп – 30, Ромны – 1, Ахтырка – 134, Лебедин - 2, Белопольский р-н - 2, Бурынский – 78, Великописаревский – 11, Конотопский - 4, Лебединский – 1, Липоволодинский – 30, Ахтырский - 34, Путивльский – 2, Роменский – 19, Середина-Будский – 1, Сумской р-н – 176, Тростянецкий – 17, Ямпольский - 2).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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