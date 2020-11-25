Прокуратура добилась возвращения учебному заведению на Сумщине 230 га земли стоимостью более 16 млн грн

Поэтому ответчик обязан вернуть учебному заведению земельные участки площадью 230 га и стоимостью более 16 млн грн.
Прокуратурой установлено, что указанный договор, заключенный в 2018 году на выполнение комплекса работ по обработке почвы и выращивания сельскохозяйственной продукции на условиях подряда, противоречит интересам государства, поскольку является мнимым и скрывает договор аренды земли. Более того, указанные земельные участки относятся учебному заведению на праве постоянного пользования, поэтому в соответствии с требованиями действующего законодательства, заведение лишено права распоряжаться ими, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.