Прокуратура добилась возвращения учебному заведению на Сумщине 230 га земли стоимостью более 16 млн грн По иску Роменской местной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признан недействительным договор, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью и одним из учебных заведений Липоводолинского района.

Поэтому ответчик обязан вернуть учебному заведению земельные участки площадью 230 га и стоимостью более 16 млн грн. Прокуратурой установлено, что указанный договор, заключенный в 2018 году на выполнение комплекса работ по обработке почвы и выращивания сельскохозяйственной продукции на условиях подряда, противоречит интересам государства, поскольку является мнимым и скрывает договор аренды земли. Более того, указанные земельные участки относятся учебному заведению на праве постоянного пользования, поэтому в соответствии с требованиями действующего законодательства, заведение лишено права распоряжаться ими, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.