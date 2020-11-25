Відбулась ротація зведеного загону поліції Сумщини на Донбасі

До його складу ввійшли як працівники роти поліції особливого призначення «Суми», так і співробітники управління патрульної поліції, бійці КОРДу, працівникі груп реагування патрульної поліції, галузевих служб і територіальних підрозділів.
Вони мають змінити колег, які кілька місяців несли службу в умовах протиепідеміологічних заходів.
З напутнім словом до бійців звернувся заступник начальника ГУНП області Микола Худенко. Він зазначив, що завдання для поліцейських залишаються незмінними – підтримання громадського порядку і безпеки у зоні відповідальності, боротьба із злочинністю, чергування на блок-постах, протидія злочинності, виявлення зброї, наркотиків тощо.
«Особливо важливо не тільки на високому рівні виконати службові завдання на зазначеній території, а й контролювати дотримання карантинних заходів – підкреслив Микола Худенко. – Тож будьте пильними та дисциплінованими. Я щиро бажаю вам вдалого повернення додому».
Останні ротації відбуваються в умовах протидії та запобіганню небезпечній пандемії. Тож на сумських бійців лягає додаткова відповідальність по контролю за дотриманням жителями Донецької та Луганської областей карантинних заходів.
Відділ комунікації поліції Сумської області