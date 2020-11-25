Відбулась ротація зведеного загону поліції Сумщини на Донбасі

До його складу ввійшли як працівники роти поліції особливого призначення «Суми», так і співробітники управління патрульної поліції, бійці КОРДу, працівникі груп реагування патрульної поліції, галузевих служб і територіальних підрозділів.

Вони мають змінити колег, які кілька місяців несли службу в умовах протиепідеміологічних заходів.