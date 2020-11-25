На первую сессию Сумского облсовета пришли не все депутаты В зале заседаний на первой сессии Сумского облсовета 8-го созыва зарегистрировались 63 депутата.

Отсутствует 1 депутат – Анатолий Епифанов от «Нашего края». Сессия началась. Что интересно, впервые за 7 лет в зале появился Юрий Чмырь.