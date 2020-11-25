На Сумщині вогнеборці ліквідували загоряння в житловому секторі (ВІДЕО) 3 грудня о 02:00, до Служби порятунку «101», надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Привокзальна в с. Залізничне Конотопського району.

Повідомлення про пожежу надійшло від сусідів, які побачили дим з – під покрівлі будівлі. За попередньою інформацією люди повідомили господаря, який разом з дочкою покинули палаючий будинок. На місце події було направлено черговий караул 12 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

Оскільки будинок був дерев’яний вогонь швидко поширився та на момент прибуття пожежно – рятувальних підрозділів охопив будівлю по всій площі. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташовану господарчу споруду. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від пожежного гідранта, який знаходився на відстані 17 км від осередку горіння.

О 02:44 загоряння локалізували, а о 06:56 – витративши на гасіння близько 8 тон води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.