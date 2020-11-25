Сумщина мобілізувала до держбюджету майже 6 мільярдів гривень За січень-листопад 2020 року з області до загального фонду державного бюджету мобілізовано 5 896,5 млн гривень

Як повідомили в Департаменті фінансів Сумської облдержадміністрації, з них 1 854,3 млн гривень – рентна плата за користування надрами; 1 712,4 млн гривень – податок та збір на доходи фізичних осіб (у тому числі військовий збір – 365,5 млн гривень); 1 173,8 млн гривень – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування; 734,6 млн гривень – податок на прибуток підприємств; 46,6 млн гривень – рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів.

Загальні надходження в порівнянні з минулим роком (у співставних умовах) зменшились на 862,4 млн гривень, або на 12,8 відсотка.

Значне зменшення надходжень (на 915,6 млн гривень, або на 33,1 відсотка) відбулось по рентній платі за користування надрами. Також суттєво зменшились надходження по податку на прибуток підприємств на 208,2 млн гривень, або на 22,1 відсотка.

Поряд з цим фінансисти констатують збільшення надходжень по податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування на 173,8 млн гривень, або на 17,4 відсотка, по податку та збору на доходи фізичних осіб на 126,1 млн гривень, або на 8 відсотків та по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів на 9,1 млн гривень, або на 24,5 відсотка.